إجراءات صحية صارمة لمستخدمي “ميترو” الجزائر

يستأنف النشاط هذا الخميس

سيرافق استئناف نشاط ميترو الجزائر بعد 18 شهرا من التوقف، بسبب وباء كوفيد-19، اجراءات صحية صارمة أقرتها مؤسسة ميترو الجزائر، حسب ما أفاد بيان للشركة.

وأضاف البيان “نحيط علما مستعلمي ميترو الجزائر بأنه تم وضع بروتوكول صحي في اطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”، يتضمن هذا الأخير عديد الاجراءات من بينها إلزامية ارتداء الكمامة، موضحا ان “كل شخص لا يحترم هذه الإرشادات سيمنع من استعمال وسيلة النقل هذه”.

وتابع البيان، ان استغلال ميترو الجزائر سيتم كذلك في حدود 50% من الإمكانات المتوفرة في اطار نفس البروتوكول، كما دعت مؤسسة ميترو الجزائر إلى احترام التباعد الجسدي، موضحة انه تم كذلك وضع علامات أرضية على مستوى قاعات التذاكر “امام شبابيك بيع التذاكر والموزعات الأوتوماتيكية للتذاكر”، وعلى مستوى الأرصفة والعربات، مشيرة إلى الأماكن الواجب احترامها من اجل التقيد بهذا التباعد الجسدي بين المسافرين.

كما اشارت المؤسسة من جانب آخر، إلى ان موزعات للمحاليل المطهرة قد وضعت تحت تصرف المسافرين على مستوى قاعات التذاكر في جميع المحطات، مؤكدة ان المحطات والعربات يتم تنظيفها وتطهيرها عدة مرات في اليوم من قبل مصالحها.

وأكدت مؤسسة ميترو الجزائر وشركة استغلال وصيانة ميترو الجزائر، انهما تعتمدان على يقظة مستعملي الميترو، من اجل احترام البروتوكول الصحي والتقيد بجميع اجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19 حفاظا على صحة الجميع.

ومن المرتقب ان يستأنف ميترو الجزائر نشاطه اليوم الخميس، تطبيقا لقرار السلطات العمومية، وفي إطار الإجراءات المتعلقة بتخفيف تدابير الحجر الصحي المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا.