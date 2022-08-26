إجراءات عاجلة لوقف مجازر الجباحيّة

بعد سلسلة حوادث خطيرة... "الجزائرية للطرق السيّارة" تعلن:

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة عن إجراءات عاجلة لتأمين الطريق السيار في شطره الرابط بين البويرة والجباحية، بعد تسجيل سلسلة من الحوادث الخطيرة التي أثارت غضب واستنكار مستعملي الطريق.

لجنة تحقيق: الحمولة الزائدة وراء تشوهات الطريق السيّار

وكشفت الشركة في بيان لها عن عقد اجتماع الثلاثاء الماضي، بحضور ممثلين عن ولاية البويرة ومديريات النقل والأشغال العمومية ومصالح الدرك الوطني، أين تم الاتفاق على مخطط يهدف إلى التقليل من حوادث المرور بالطريق السيار بمقطع الجباحية لوقف مجازر الطرقات التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حتى أطلقت هاشتاك “أوقفوا مجازر الطرقات في منحدر الموت بالجباحية”.

وأكدت الجزائرية للطرق السيارة أن الاجتماع تناول نتائج التشخيص الذي كانت قد باشرته لجنة معاينة ميدانية تم تشكيلها لذات الغرض، حيث استنتجت الأخيرة أن عامل الحمولة الزائدة الذي أدى إلى ظهور تشوهات بالطريق السيار، خاصة بالرواق الأول الخاص بمركبات الوزن الثقيل، هو المتسبب الرئيسي في الحوادث المسجلة، مع التأكيد أن العامل البشري والمتمثل في تصرفات غير مسؤولة من بعض السائقين عبر قيامهم بمناورات خطيرة للهروب من تلك التشوهات بالطريق، هو كذلك متسبب رئيسي في ارتكاب مجازر مرورية بالمنحدر، فضلا عن حالات أخرى، على غرار الحالة التقنية للمركبة كالمكابح وغيرها، تؤدي في مجملها حسب البيان إلى اصطدامات تسلسلية خطيرة تزهق فيها أرواح بريئة وتعطل حركة السير لساعات وكذا مصالح المواطنين ومستعملي الطريق .

تصرفات غير مسؤولة للسائقين ضاعفت من حدة المخاطر

وأضافت الشركة أنه من بين الإجراءات العاجلة التي تم الاتفاق عليها تحييد أروقة مركبات الوزن الثقيل لمنعها من التجاوز إلى الأروقة الأخرى لتفادي المناورات الخطيرة وتجنيب المركبات الأخرى حوادث خطيرة، بالإضافة إلى تدعيم فرق الصيانة بأعوان إضافيين لتنظيف الطريق بالجباحية من مخلفات ما تتركه مركبات الوزن الثقيل، لاسيما من تناثر الحصى والرمل ومختلف أنواع السلع.

قرار بتحييد أروقة الوزن الثقيل وتهيئة الأجزاء المتضررة

كما قررت الشركة إطلاق عملية معالجة للتشوهات الناتجة عن الحمولة الزائدة بالطريق مع تدعيم الإشارات الأفقية والعمودية على مستوى المنحدر، فضلا عن غلق الطريق مؤقتا في وجه الشاحنات وتحويل مسار مركبات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 05 لتمكين مصالح الجزائرية للطرق السيارة من مباشرة هذه الأشغال.

منع مؤقت للشاحنات وتحويلها نحو الطريق الوطني رقم 05

وجدير بالذكر أن شطر الطريق السيارات الرابط بين الجباحية والبويرة شهد خلال الأيام الماضية، سلسلة دراماتيكية من حوادث المرور الخطيرة على غرار اصطدام تسلسلي بين 4 شاحنات وسيارتين تبعه احتراق شاحنتين وانحراف أخرى في اتجاه الجزائر العاصمة، ما خلف إصابة 3 أشخاص بجروح وازدحام مروري استمر لساعات وجد فيه مستعملو الطريق أنفسهم محاصرين تحت أشعة الشمس وسط غضب كبير واستياء من استمرار تجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم وعدم إيجاد حل لها في هذا المقطع الذي بات كابوسا حقيقيا لمستعمليه.

كما أصيب ثمانية أشخاص بجروح في اصطدام تسلسلي آخر بين ثماني مركبات، حسب بيان للحماية المدنية، خاصة أن هذا الطريق يشهد حركية كثيفة منذ بداية موسم الاصطياف، غير أن وضعيته الكارثية جعلت منه هاجسا لمستعملي الطريق الذين يرى الكثير منهم أن السبب الحقيقي في كثرة حوادث المرور بمنحدر الجباحية بالبويرة بعد العنصر البشري هو الشاحنات المقطورة التي تكون متواجدة في كل حادث يسجل، وذلك بسبب نوعية المنحدر وخطورته من جهة وكذا الأضرار التي لحقت بالطريق جراء الحمولة الزائدة، مما بات يشكل خطرا على مستعملي الطريق ويتسبب في حوادث مرور يومية تخلف ضحايا لاسيما بالتزامن مع الاضطرابات الجوية.

وقد طالب أصحاب السيارات بتحويل حركة الشاحنات ذات الوزن الثقيل نحو الطريق الوطني رقم 5 وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق، وهو الحل الذي يرونه ضروريا قصد الحد من حوادث المرور المسجلة بشكل يومي عبر هذا الشطر الذي أصبح كابوسا بالنسبة لمستعمليه .