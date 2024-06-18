إجراءات قانونية جزائرية تُفقد الإتحاد الأوربي أكثر من 07 مليار أورو

كشفت حسابات رسمية للمفوضية الأوربية، عن انخفاض كبير في واردات الجزائر السلعية من الإتحاد الأوربي، حيث بلغت قيمة الواردات القادمة من الاتحاد سنة 2023 مستوى 14,9 مليار يورو، بعد ان كانت في حدود 22,3 مليار يورو سنة 2015.

وفي ظل هذا التغير الايجابي لصالح الجزائر والسلبي تجاه الاتحاد الأوربي، طلب الأخير اجراء مشاورات مع الجزائر لتسوية هذه القضية وفق منظوره التجاري، نظرا للخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها الاتحاد، جراء القيود التي فرضتها الجزائر على وارداته في الأربع سنوات الأخيرة.

وفي تصريح للمتحدّث التجاري للاتحاد الأوربي “أولوف جيل” نقله موقع “إلدياريو” الاسباني، قال: إن إحالة النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للتشاور، يعدّ الخطوة الأولى في الإجراء الرسمي لتسوية النزاعات المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

ومنذ سنة 2021، شرعت الحكومة الجزائرية بناء على توصيات من الرئيس عبد المجيد تبون، في تطبيق إجراءات من شأنها الحفاظ على العملة الصعبة والتخفيف من الاستراد العشوائي للسلع والخدمات، مسّت الكثير من الدول، من بينها الإتحاد الأوربي، حيث وصف الرئيس تبون، في عدّة مرات، اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي بغير العادلة ويجب مراجعتها بما يخدم الطرفين الجزائري والأوربي.