إجراءات كورونا ستتواصل خلال شهر رمضان

وزير الشؤون الدينية والأوقاف:

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن قرب عقد لقاء مع الحكومة تحضيرا لشهر رمضان المبارك، مؤكدا أن وزارته تستعد حاليا لتحضير ملفات الأئمة والمتطوعين الذين سيصلون التراويح، مضيفا بأن هذه السنة لن تختلف عن سابقتها فيما يخص تطبيق إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وفق ما نصت عليه اللجنة العلمية.

وشدد الوزير، الاثنين، خلال كلمته الافتتاحية للندوة السنوية، بمناسبة إحياء ذكرى الإسراء والمعراج من ولاية سيدي بلعباس، على أهمية الخطاب الديني في دحر الخلافات الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، في إشارة منه إلى وجود بعض الأطراف الخارجية التي تحاول في السنوات الأخيرة ضرب وحدة وتلاحم الشعب.

ودعا الأئمة إلى محاربة كل مذهب تشكيكي في هوية وتاريخ الجزائر ضمن خطبهم، التي لا يجب أن تنسلخ عن البعد الوطني، ما دامت الجزائر تملك الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة مختلف الشدائد التي تعصف بها بين الفينة والأخرى، مستشهدا بكيفية تسيير الدولة لأزمة كورونا، وخروجها منها بأقل الخسائر بفضل منظومتها الصحية.

وفي ذات السياق، وبخصوص تمادي بعض الأطراف الخارجية في التشكيك في القيم الدينية للمجتمع الجزائري عن طريق نكران وجود علماء أكفاء في العلوم الدينية، أكد الوزير بأنه يوجد علماء مختصون في الفقه والتفسير من الجزائر العميقة، داعيا الأئمة إلى حل القضايا داخليا دون التوجه إلى المجلس الإسلامي.

ومن جهة أخرى، أشرف الوزير على تكريم 47 موظف بقطاعه محليا، تم إدماجهم في مناصب شغل دائمة، داعيًا إياهم إلى خدمة المواطن، كما تفقّد أيضا عددا من المساجد والزوايا ببلديتي سفيزف وسيدي لحسن، حيث اختتم زيارته التفقدية بغلق حملة شتاء دافئ التي أطلقتها مديرية الشؤون الدينية شهر ديسمبر الماضي، أين تم منح 2000 عائلة مساعدات غذائية بالإضافة إلى الألبسة والأغطية.