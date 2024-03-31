إجراءات لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين خلال العيد

وزير التجارة يجتمع بالمديرين الجهويين والولائيين

عقد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا مع المديرين الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حضرها الإطارات المركزية، خصص لمناقشة تطورات السوق خلال شهر رمضان الكريم، وعطلة عيد الفطر المبارك، مشدّدا على أهمية ضمان السلع والخدمات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها لضمان توفر السلع الأساسية وبأسعار معقولة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير أن التعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، وإجراءاته الاستباقية لضمان توفير السلع الأساسية من خلال فتح مجال استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، ضبط الأسواق بشكل جيد خلال شهر رمضان الكريم، رفع حصة المطاحن الخاصة من القمح، ومضاعفة إنتاج الزيت والسكر ساهم في استقرار السوق خلال هذا الشهر الفضيل.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تلقت “الشروق” نسخة منه، أثنى زيتوني على التعاون والتنسيق التام بين وزارات التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومساهمتهم الفعالة في استقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك ووفرتها.

كما أشاد زيتوني بجهود الإطارات المركزية والمديرين الجهويين والولائيين ومفتشي وأعوان الرقابة خاصة، في تنفيذ السياسات والتدابير التي تم اتخاذها، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الفعال لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الإطارات والمديرين على مواصلة العمل بنفس الحماس والاجتهاد خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، داعيًا إلى تكثيف الجهود لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية.