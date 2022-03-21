إجراءات مشددة لضمان بكالوريا من دون أخطاء

مهندسو الامتحانات يلتحقون بمركز الحجز مطلع ماي

من المرتقب أن يلتحق فريق العمل الذي يضم “مهندسي البكالوريا” لدورة جوان 2022، “بمركز الحجز”، في النصف الأول من شهر ماي المقبل على مدار 38 يوما، لأجل السهر على التدقيق في مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية، لضمان بكالوريا من دون أخطاء.

برمجة الامتحانات البيضاء بدءا من الـ15 ماي المقبل

أفادت مصادر “الشروق” أن مهام عديدة في انتظار فريق العمل من “صناع البكالوريا”، والذي يضم أساتذة ومفتشين من ذوي الكفاءات العالية والخبرة المهنية الطويلة في مجال تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، والذين سيتم تسخيرهم لتأديتها بمجرد التحاقهم بالمركز الذي يصطلح عليه باسم “الحجز” الكائن بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة الجزائر العاصمة، في النصف الأول من شهر ماي المقبل.

وأشارت المصادر في ذات السياق إلى أنهم سيسهرون على إعادة قراءة الأسئلة في كافة الشعب والتخصصات والتي أعدتها لجان متخصصة خلال الندوات الجهوية مع التدقيق فيها، للتأكد من مدى تطابقها مع المناهج التربوية السنوية والمخططات الاستثنائية للتمدرس المعتمدة للسنة الثانية على التوالي، بناء على آخر وضعية لتقدم الدروس على المستوى الوطني، لأحل تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، وكذا للتأكد أيضا من خلوها من أي أخطاء، وفي حال اكتشاف أي هفوة يتم استدراكها مباشرة قبل البدء في عملية الطبع والتي تتم حصريا على مستوى مطبعة الديوان.

وجددت مصادرنا التأكيد على أن فترة عزل “فريق العمل” الذي يضم ما يقارب 130 إطار بين أساتذة ومفتشين وعمال الطبع والمطبخ، أدناها 30 يوما وأقصاها 40 يوما، مؤكدة بأن الوزارة من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد تلجأ إلى التمديد في “فترة العزل”، نظرا لتحسن الوضعية الوبائية وتسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات المؤكدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرار التخفيف من القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، باستثناء الإجراء المتعلق باختبار الكشف عن كورونا الذي سيتم الاحتفاظ به.

وسيجرى امتحان شهادة “البيام” في الفترة بين 6 و8 جوان المقبل، ليكون تلاميذ السنة ثالثة ثانوي على موعد مع إجراء امتحان شهادة “البكالوريا” بدءا من تاريخ 12 من نفس الشهر على مدار خمسة أيام، على أن يتم الشروع في برمجة الامتحانات التجريبية “البيضاء” لفائدة مترشحي “البيام” و”البكالوريا” بدءا من تاريخ الـ15 ماي القادم كأقصى تقدير، لكي يتنسى للأساتذة تصحيح الأوراق مع تلاميذهم والوقوف على الاختلالات والعمل على معالجتها.