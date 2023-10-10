إجراء “البيام” و”البكالوريا” التجريبيين في فترة واحدة

مبرمجان على مدار خمسة أيام بدءا من 12 ماي

صادقت وزارة التربية الوطنية على رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2023/2024، إذ أقرت توحيد فترات إجراء التقويمات الفصلية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، وكذا قصد الاستغلال الأمثل للزمن البيداغوجي في تنفيذ المناهج للمراحل التعليمية الثلاث.

ووجهت المديرية العامة للتعليم تعليمة لمديري التربية للولايات، مؤرخة في 9 أكتوبر الجاري وتحمل الرقم 267، تحثهم من خلالها على ضرورة التقيد التام برزنامة الاختبارات الفصلية والاختبارات الاستدراكية للموسم الدراسي الجاري، وإعلام التلاميذ وأوليائهم بها في الوقت المناسب، فيما أمرتهم بضرورة إبلاغ الأساتذة بأنهم مطالبون وجوبا بتمكين التلاميذ من الاطلاع على أوراق إجاباتهم، وإجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات، بما فيها الاستدراكية، للوقوف على مواطن القوة والضعف لديهم قصد معالجتها، حتى يكون لهذه الأخيرة الأثر المرغوب وتحقق الأهداف البيداغوجية المنتظرة منها.

وبخصوص مرحلة التعليم الابتدائي، أوضحت نفس المديرية بأنه تقرر برمجة اختبارات الفصل الدراسي الأول لأقسام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بدءا من تاريخ 5 ديسمبر وإلى غاية 14 منه، ليتم تنظيم اختبارات الفصل الثاني في الفترة بين 5 و14 مارس 2024، على أن يتم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث من 26 إلى 30 ماي المقبل.

وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، أعلنت المديرية نفسها بأنه تقرر إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لأقسام الأولى والثانية والثالثة والرابعة بين 3 و7 ديسمبر، ليتم تنظيم اختبارات الفصل الثاني في الفترة بين 3 و7 مارس، على أن يتم برمجة اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالنسبة لأقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط بين 19 و23 ماي 2024، ليتم برمجة امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي أو “البيام الأبيض” في الفترة بين 12 و16 ماي، أي على مدار خمسة أيام متتالية.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي، كشفت المديرية العامة للتعليم، بأنه تقرر برمجة اختبارات الفصل الدراسي الأول لأقسام الأولى والثانية والثالثة، في الفترة بين 3 إلى 7 ديسمبر، ليتم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بين 3 و7 مارس، على أن يتم تنظيم اختبارات الفصل الدراسي الثالث لأقسام الأولى والثانية في الفترة الممتدة بين 19 و23 ماي، في حين سيتم برمجة امتحان شهادة البكالوريا التجريبي “البكالوريا البيضاء” في ظرف خمسة أيام بدءا من تاريخ 12 ماي.

وبالنسبة للاختبارات الاستدراكية، قررت الوصاية برمجتها يومي 23 و24 جوان المقبل، بالنسبة لتلاميذ أقسام الثانية والثالثة والرابعة ابتدائي، ليتم تنظيمها لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة متوسط يومي 26 و27 جوان، على أن تبرمج لفائدة تلاميذ أقسام الأولى والثانية ثانوي يومي 23 و24 جوان 2024.

وأشارت الوزارة في نفس المنشور، إلى أنه قد تقرر عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يومي 25 و26 جوان، لتعقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي ابتداء من تاريخ 9 جويلية، على أن تعقد اللجنة الولائية للطعن في قرارات مجلس القبول والتوجيه إلى السنة الأولى ثانوي، اجتماعها يومي 21 و2 جويلية 2024.