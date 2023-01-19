إجراء تجربة جديدة متعلقة بـ”الفار” في كأس العالم للأندية

قرّر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشرّع قوانين اللعبة، إجراء تجربة جديدة، في كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب الشهر المقبل، تسمح للحكام بشرح القرارات التي تم اعتمادها بتقنية الفيديو.

وقرّر المجلس، القيام بهذه التجربة التي تساعد الحكام على شرح القرارات المتخذة، بتقنية الفيديو المساعد، عبر المايكروفون الخاص بهم.

والهدف من هذا القرار هو السماح للجماهير والمشاهدين بفهم قرار الحكم بشكل أفضل.

من جهة أخرى، رفض المجلس اقتراح إيقاف الساعة في المباريات تفاديا لإهدار الوقت.

وأكد أن “الفيفا” أنه سيطلب من الدوريات والمسابقات المختلفة، أن تحذو حذو بطولة كأس العالم قطر 2022، في مسألة الوقت بدل الضائع.