إجراء جديد للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية

في إطار التخفيف من ثقل المحافظ المدرسية، كشف مدير التربية للجزائر شرق عن إمكانية تحميل الكتاب المدرسي إلكترونيا مع الدخول الدراسي القادم.

وأكد مدير التربية للجزائر شرق نذير خنسوس في تصريح للإذاعة الجزائرية إمكانية تحميل الكتاب المدرسي للتلاميذ مع الدخول المدرسي القادم، شريطة امتلاكهم أرقاما تعريفية.

وضمن هذا السياق أشار خنسوس إلى أن وزارة التربية قامت عبر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بتوفير نسخة ثانية من الكتاب المدرسي على مستوى كل المؤسسات التعليمية وهي ملك لكل مؤسسة تعليمية وتوضع في أدراج التلاميذ للاستغلالها داخل قاعات التدريس.

في نفس السياق، قرر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية توفير و طباعة 70مليون كتاب مدرسي لمختلف الأطوار.

ولتسويق هذه الكتب، قام الديوان بتخصيص عدد من الفضاءات والمساحات لضمان اقتنائها من قبل الأولياء والتلاميذ في أحسن الظروف.