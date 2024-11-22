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الجزائر

إجراء 863 فحص طبي و152 عملية جراحية لفائدة مرضى في ثلاث ولايات جنوبية

الشروق أونلاين
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إجراء 863 فحص طبي و152 عملية جراحية لفائدة مرضى في ثلاث ولايات جنوبية

تم إجراء 863 فحص طبي متخصص و 152 عملية جراحية لفائدة مرضى بولايات أدرار وبرج باجي مختار و عين صالح , في إطار المبادرة الطبية التضامنية التي نظمتها الجمعية الولائية ”الغيث القادم لمساعدة المرضى” لولاية أدرار, حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمين.

وفي تصريح لرئيس الجمعية التومي عبد الرحمن، قال ان الفحوص والعمليات التي أجريت على المرضى شملت طب أمراض الأنف و الأذن و الحنجرة بإشراف طاقم طبي متخصص بمساعدة فريق من الأطباء و شبه الطبيين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية الرائد صحراوي محمد برقان (150 كلم جنوب أدرار).

و تم التحضير لهذه المبادرة مسبقا و إعداد الملفات الطبية للمستفيدين منها الذين تم استقبالهم و التكفل بهم طيلة فترة تلقيهم العلاج حسبما أشير إليه.

و لقيت هذه المبادرة التضامنية استحسان المرضى و ذويهم سيما في هذا الإختصاص الطبي , بالنظر إلى نقص الأطباء الأخصائيين مما يفرض على المرضى التنقل خارج المنطقة لتلقي العلاج أو التوجه إلى العيادات الطبية الخاصة.

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