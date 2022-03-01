إجلاء الجالية الجزائرية بأوكرانيا.. لعمامرة يسدي هذه التعليمات

عقد رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، حيث أسدى لهم توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم، زيارة تفقدية للمركز الذي يحتضن خلية الأزمة على مستوى الوزارة، حيث شدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما وضعية الجالية الجزائرية في هذا البلد، من خلال التواصل المستمر مع المصالح الدبلوماسية في كل من كييف، وارسو، بوخارست وبودابست بغية تنسيق الجهود وضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية إلى غاية إجلائهم إلى أرض الوطن”.

كما أوضح بيان الوزارة أن الاجتماع التنسيقي الذي عقده لعمامرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، كان بحضور الأمين العام للوزارة، المبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية، المدراء العامين المعنيين وكذا أعضاء خلية الأزمة.

وفي ذات الشأن أسدى الوزير توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم عند مراكز العبور في انتظار تنظيم رحلات الإجلاء.