-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إجلاء الجالية الجزائرية بأوكرانيا.. لعمامرة يسدي هذه التعليمات

الشروق أونلاين
  • 245
  • 0
إجلاء الجالية الجزائرية بأوكرانيا.. لعمامرة يسدي هذه التعليمات

عقد رمطان لعمامرة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، حيث أسدى لهم توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، اليوم، زيارة تفقدية للمركز الذي يحتضن خلية الأزمة على مستوى الوزارة، حيث شدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل متابعة تطورات الأوضاع في أوكرانيا، لاسيما وضعية الجالية الجزائرية في هذا البلد، من خلال التواصل المستمر مع المصالح الدبلوماسية في كل من كييف، وارسو، بوخارست وبودابست بغية تنسيق الجهود وضمان التكفل الأمثل بأفراد الجالية إلى غاية إجلائهم إلى أرض الوطن”.

كما أوضح بيان الوزارة أن الاجتماع التنسيقي الذي عقده لعمامرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع سفراء الجزائر لدى أوكرانيا، بولندا، رومانيا والمجر، كان بحضور الأمين العام للوزارة، المبعوثة الخاصة المكلفة بالجالية الوطنية، المدراء العامين المعنيين وكذا أعضاء خلية الأزمة.

وفي ذات الشأن أسدى الوزير توجيهات بأهمية بذل أقصى الجهود وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان سلامة أعضاء الجالية الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهم عند مراكز العبور في انتظار تنظيم رحلات الإجلاء.

مقالات ذات صلة
هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

“خيرات الجزائر” في معرض دولي للفلاحة بباريس

“خيرات الجزائر” في معرض دولي للفلاحة بباريس

“الكناباست” تستأنف الإضراب للأسبوع السابع

“الكناباست” تستأنف الإضراب للأسبوع السابع

مطالب بتطهير التنظيمات النقابية من الفاسدين والمشبوهين

مطالب بتطهير التنظيمات النقابية من الفاسدين والمشبوهين

تضخّم عدد المتعاقدين سنويّا يؤرق قطاع التربية

تضخّم عدد المتعاقدين سنويّا يؤرق قطاع التربية

رخص بناء غير قانونية تجر مقاولا إلى العدالة!

رخص بناء غير قانونية تجر مقاولا إلى العدالة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد