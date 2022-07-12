إجلاء الجزائريين المصابين بغاو المالية

بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، تم في ساعة مبكرة من صبيحة هذا اليوم إجلاء الرعايا الجزائريين الذين أصيبوا جراء الاعتداء المسلح في ضواحي مدينة غاو بمالي، ليلة الجمعة الثامن من جويلية 2022، حيث قرر السيد الرئيس تخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل الجرحى وعددهم ثلاثة مواطنين لتحويلهم إلى المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين نعجة.

ولقد تم التحضير لهذه العملية من طرف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سلطات جمهورية مالي وسهرت على تنفيذها على جناح السرعة مصالح وزارة الدفاع الوطني.

هذه العملية لاقت استحسان عائلات ورفقاء الجرحى اللذين عبروا عن بالغ تقديرهم وعرفانهم للسيد رئيس الجمهورية والقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.