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رياضة

إجلاء الجهاز الفني للمريخ السوداني والمحترفين إلى مصر

عمر سلامي
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إجلاء الجهاز الفني للمريخ السوداني والمحترفين إلى مصر
ح.م
لاعبو المريخ السوداني

أعلن المريخ السوداني إجلاء لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان المصرية بسبب الأوضاع الأمنية في السودان.

وأكد نادي المريخ في بيان له أن عملية الإجلاء أسفرت على وصول الجهاز الفني البرازيلي للفريق، واللاعبين أليكس دا سيلفا، باولو سيرجيو، ماتيوس كوتيلو، سيرجيو رافائيل، برايان إدينسون، ايريك كمبالي وسليمانو فاتاو إلى أسوان.

وأضاف البيان أن عملية الإجلاء جاءت عبر الطريق البري بين مصر والسودان، بعد التنسيق بين السفارة البرازيلية في القاهرة وقنصلية البرازيل في السودان.
وسيسافر كل من برايان أدينسون، إيريك كمبالي وسليمانو فاتاو من القاهرة إلى بلدانهم.

وكان الهلال السوداني قد أعلن أيضا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أفراد الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي غادروا إلى فرنسا.

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