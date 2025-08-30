-- -- -- / -- -- --
إجلاء جوي لطفلين تعرضا لحروق بورقلة

الشروق أونلاين
قامت مصالح الحماية المدنية، السبت، بعملية تدخل من أجل إجلاء طفلين، تعرضا لحروق بولاية ورقلة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن “مروحية الوحدة الجوية للحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم من أجل إجلاء طفلين يبلغان من العمر سنتين و14 سنة، تعرضا لحروق جرّاء انفجار غاز بحي 140 مسكن بلدية سيدي خويلد، ولاية ورقلة، يوم 28 أوت 2025”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “تم تحويل الضحيتين على متن المروحية نحو مستشفى الحروق بولاية وهران”.

العملية جرت تحت إشراف الطاقم الطبي التابع للحماية المدنية.

