إجلاء مئات الأشخاص في ألمانيا بعد اندلاع حريق مهول
أجلت السلطات الألمانية يوم الأحد نحو 700 شخص من مساكنهم، قرب العاصمة برلين، بعد اندلاع حريق مهول، امتدّ على مساحة 100 هكتار.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن متحدث باسم منطقة بوتسدام، فقد تمّ إخلاء “ثلاثة أحياء في مدينة تريوينبرايتزن، الواقعة في براندنبورغ قرب برلين”.
وقالت سلطات البلدة في نداء إلى المواطنين:”نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم”، حسب ذات المصادر.
Der Einsatz unserer CH53 wurde heute früh um 02:20 Uhr unterbrochen. Wir flogen mehr als 4 Std, auch in der Nacht, mit insgesamt 23 Löschflügen warfen wir 115.000 Liter Wasser ab. Ab 10:00 Uhr geht es wieder los. #wirfliegenweiter pic.twitter.com/37MVc1tZXJ
— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 19, 2022
مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال
وفي 26 ماي 2022، لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى حديث الإنشاء، بمدينة تيفاواني في غرب السنغال. حسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.
وقال سال في تغريدة على تويتر:”لقد علمت للتوّ بأسى عميق، بأن 11 رضيعا قد لقوا حتفهم في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني”.
Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
A leurs mamans et et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion.
— Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022
من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة أنه “تم إنقاذ ثلاثة رضع”. وبحسب دوب فإن “الحريق نجم عن شرارة كهربائية، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة”.