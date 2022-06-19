إجلاء مئات الأشخاص في ألمانيا بعد اندلاع حريق مهول

أجلت السلطات الألمانية يوم الأحد نحو 700 شخص من مساكنهم، قرب العاصمة برلين، بعد اندلاع حريق مهول، امتدّ على مساحة 100 هكتار.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عن متحدث باسم منطقة بوتسدام، فقد تمّ إخلاء “ثلاثة أحياء في مدينة تريوينبرايتزن، الواقعة في براندنبورغ قرب برلين”.

وقالت سلطات البلدة في نداء إلى المواطنين:”نطلب من جميع السكان مغادرة منازلهم”، حسب ذات المصادر.

مصرع 11 رضيعا في حريق بمستشفى في السنغال

وفي 26 ماي 2022، لقي 11 رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى حديث الإنشاء، بمدينة تيفاواني في غرب السنغال. حسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.

وقال سال في تغريدة على تويتر:”لقد علمت للتوّ بأسى عميق، بأن 11 رضيعا قد لقوا حتفهم في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني”.

من جهته أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة أنه “تم إنقاذ ثلاثة رضع”. وبحسب دوب فإن “الحريق نجم عن شرارة كهربائية، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة”.