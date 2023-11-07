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منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع

إجلاء 1400 أجنبي من غزة إلى مصر

الشروق أونلاين
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إجلاء 1400 أجنبي من غزة إلى مصر
أرشيف
معبر رفح

قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية يوم الثلاثاء، إن 1400 مواطنا أجنبيا تم إجلاؤهم حتى الآن من قطاع غزة المحاصر إلى مصر، عبر معبر رفح الحدودي.

ووصل 329 شخصًا من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى مصر قادمين من غزة أمس الإثنين، حسب المصدر. ليرتفع عدد الأجانب الذي استقبلتهم مصر منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 1400.

كما تم نقل 29 فلسطينيا إلى معبر رفح، قبل عبورهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، من بينهم 8 جرحى، و9 مصابين بالسرطان، و12 شخصا يرافقونهم في نفس اليوم.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تمّ نقل 100 جريح فلسطيني من قطاع غزة، في حالة خطيرة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية عبر عدّة مدن.

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