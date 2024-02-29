إجلاء 28 شخصا حاصرتهم السيول وطرقات مقطوعة عبر عدة ولايات

نشرت الحماية المدنية، حصيلة تدخلاتها والوضعية العامة للطرقات على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات.

وأفادت الحماية المدينة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن وحداتها قامت بإجلاء 28 شخصا عبر عدة ولايات في اخر تحديث على الساعة08 سا30 دقيقة

1-ولاية تيزي وزو

-بلدية ابودرارن

-الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرارن ولاية تيزي وزو ودائرة مشدالة ولاية البويرة مقطوع بسبب تراكم الثلوج.

-الطريق الوطني رقم 33 مقطوع في المكان المسمى فج تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.

-بلدية افرحونن.

-الطريق الوطني رقم 15 مقطوع في المكان المسمى فج تيروردة بسبب تراكم الثلوج.

-بلدية اليلتين

-الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين دائرة افرحونن و اقبو ولاية بجاية مقطوع بسبب سقوط الثلوج.

-بلدية بونوح

-الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح الى ولاية بويرة مقطوع بسبب تراكم الثلوج

-بلدية آيت يحي موسى

-الطريق الوطني رقم 25 مغلق بسبب تراكم مياه الامطار.

2-ولاية البويرة

-بلدية الاسنام

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو مغلق بسبب تراكم الثلوج في منطقة اسول /تيكجدة

-بلدية اغبالو

-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة فج تيروردة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-إنقاذ شخص محصور داخل سيارته بالطريق الوطني رقم 15 فج تيروردة.

-بلدية الصهاريج

-الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولال مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3-ولاية بجاية

– بلدية شلاطة

-الطريق الوطني رقم 26 على مستوى منطقة شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

-بلدية درقينة

-الطريق الوطني رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور.

-بلدية أدكار

-الطريق الوطني رقم 12 مفتوح أمام حركة المرور

-بلدية أكفادو

-الطريق البلدي مقطوع بسبب انجراف التربة بالمكان المسمى أورير

-بلدية واد غير

-إنقاذ واجلاء عائلة متكونة من 5 أشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه بالمكان المسمى تامدة

-امتصاص مياه الأمطار من ساحة تعاونية الحبوب واد غير

-الطريق الوطني رقم 12 مغلق بسبب ارتفاع مياه وادى كوزنت

-بلدية بجاية

-تسرب مياه الامطار الى منزلين بالمكان المسمى اعمارش

-بلدية القصر

-الطريق الوطني رقم 12 مغلق بالمكان المسمى القصر اتجاه واحد

4-ولاية بومرداس

-بلدية عمال

-الطريق المؤدي الى قرية الكرم مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد.

-الطريق الوطني رقم 05 مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه واد يسر.

-بلدية قورصو

-الطريق الوطني رقم 05أ مغلق بسبب انجراف التربة على مستوى مخرج قورصو اتجاه الجزائر

5-ولاية المدية

-بلدية المدية

-الطريق الثانوي بحي باتي مفتوح

-بلدية البرواقية

-انجراف التربة ادى الى تسرب للغاز من انبوب قطره 63 سم بحي ديار الشمس دون تسجيل اي خسائر بشرية

6-ولاية ميلة

-بلدية تسدان حدادة

-انقاذ شخص عالق بسيارته في الوادي

7-ولاية البليدة

-بلدية صوحان

-الطريق الوطني رقم 08 مفتوح بعد انزلاق التربة من منحدر جبلي

-بلدية مفتاح

-ارتفاع منسوب الواد ادى الى تسربه الى محطة توليد الكهرباء بحي البور مفتاح

8- ولاية الجزائر

-بلدية واد السمار

-إجلاء شخص محصور داخل سيارته بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار بمحور دوران كوسيدار

9-ولاية برج بوعريريج

-بلدية برج زمورة

-إجلاء 16 شخص كانوا على متن 7 سيارات بالطريق الوطني رقم 76 منطقة المدافع

-بلدية راس الوادي

-إجلاء 4 أشخاص كانوا على متن سيارة بالطريق الرابط بين بلدية راس الوادي وبرج الغدير بمنطقة مزيطة

10-ولاية سكيكدة

-بلدية سكيكدة

-امتصاص مياه الامطار بحي 20 اوت 1955

-إمتصاص مياه الامطار بحي مرج الديب ب 3 اماكن

-بلدية القل

-امتصاص مياه الامطار بحي 700 مسكن

-امتصاص مياه الامطار من داخل منزل فردي بمنطقة توسان

11-ولاية جيجل

-بلدية العنصر

-الطريق الوطني رقم 43 مقطوع بعين بوزيان بسب تراكم الاتربة

-بلدية بوذريعة بني ياجيس

-ارتفاع منسوب مياه سد تابلوط

-إرتفاع منسوب المياه أمام حي 1200 مسكن عدل

-تم تسخير جميع الامكانيات المادية و البشرية في عمليات التدخل من طرف عناصر الحماية المدنية المتواجدين في الميدان.