إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى من القاهرة (صور)

تم مساء الخميس إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحي, إضافة إلى مرافقيهم, من مطار القاهرة بمصر، على متن طائرتين مجهزتين طبيا تابعتين للقوات الجوية الجزائرية.

وسيتم التكفل بهم على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وترمي مبادرة رئيس الجمهورية إلى التكفل بـ450 طفلا فلسطينيا مصابا من أجل تلقي العلاج من جروح و آثار القصف الصهيوني الهمجي, الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني, التي ستتبع بعمليات إجلاء لاحقة لفائدة فئات أخرى من الجرحى والمصابين, لاسيما مبتوري الأعضاء, وهو ما يعبر بجلاء تام عن تضامن الجزائر اللامشروط تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته.

ومن جهة أخرى، تواصل الجزائر بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في قطاع غزة, بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرفها هذه العملية وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بالموازاة مع ذلك، قامت الجزائر بهبة تضامنية واسعة حيث جهزت أسطولا جويا لتقديم مساعدات إنسانية للعالقين بغزة من أجل التخفيف من معاناتهم، علما أن العملية مستمرة وسيتبعها, بحر الأسبوع القادم, إيفاد مساعدات إنسانية إضافية.