إجماع وزراء الخارجية العرب على بنود الاجتماع التحضيري لقمة الجزائر

اختتمت مساء الأحد أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للخارجية، فقد استهلّ الاجتماع بمناقشة مشروع مجلس أعمال الاجتماع على مستوى القمة.

كما ناقش اجتماع الوزراء مشروع قرار حول الأمن الغذائي القومي العربي، ومشروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي تصريحه لدى اختتام أشغال المجلس، أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه قد تمّ الاتفاق بالإجماع على كل بنود الاجتماع التي سترفع إلى اجتماع القمة.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، سمح بالتوصّل إلى “نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمّقة”.

أبو الغيط: الظروف الدولية الراهنة تستوجب صياغة مواقف عربية قوية

وفي 29 أكتوبر 2022، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية، داعيا إلى ضرورة العمل الجماعي من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وأكد أبو الغيط في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء العرب، “يمكننا أن نقول من دون مبالغة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا الانفجار”.

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، إن القمة تتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده، كما ستكون تكون علامة فارقة في تجديد دماء العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث، “إن واقع الأزمات لابد أن يحتل مكانة هامة على أجندة أعمال القمة، كما إن أزمة الغذاء تمثل أولوية مهمة ونأمل تدشين إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي“.

لعمامرة: التطورات التي يشهدها العالم لا يجب أن تنسينا القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، السبت، ان التطورات المعقدة التي يشهدها العالم يجب أن لا تنسينا قضايا أمّتنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها.

وقال لعمامرة في كلمة له خلال انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة “نحيي الأشقاء الفلسطينيين على انخراطهم في مبادرة الجزائر التي أطلقها الرئيس تبون”.

وتابع لعمامرة بهذا الخصوص، “نأمل أن يكون بمقدورنا العمل جميعا على بناء توافق أوسع للم الشمل الدول العربية”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن “الأوضاع الصعبة في ليبيا واليمن وسوريا والصومال والسودان ولبنان يجب أن تستوقفنا لاستدراك ما فاتنا من جهود ومبادرات للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجدر أن تنطلق فعلا من البيت العربي”.

لعمامرة أبدى تفاؤلا كبيرا بخصوص تعزيز التضامن العربي قائلا “نتطلع لتعزيز التضامن مع الدول العربية الشقيقة التي تعاني من صعوبات ظرفية اقتصادية أو سياسية أو أمنية مع إعلاء مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

كما دعا الدول العربية إلى العمل “معا وسويا وبروح توافقية بناءة لإنجاح “قمة لم الشمل في الجزائر وتعزيز التضامن في ذكرى ثورة نوفمبر الخالدة التي تظل عنوانا شامخا لوحدة وتضامن شعوبنا”.

وبخصوص الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن قال لعمامرة “الأزمة الأوكرانية أوجدت واقعا متأزما ينذر بتداعيات كبيرة على المنظومة الدولية بما فيها منظقتنا العربية، ويتعيّن علينا مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة“.

القمة العربية: الجزائر تتسلم رئاسة اجتماع مجلس وزراء الخارجية

ومساء السبت انطلقت، أعمال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب على مستوى القمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات،عبد اللطيف رحال، تحضيراً للقمة العربية الـ31 التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وسيتم –خلال الاجتماع- رفع ما توصلت إليه اجتماعات المندوبين إلى وزراء الخارجية للنظر والبت بها قبل رفعها لقادة الدول بعد 72 ساعة من الآن، وجرى إبراز أنّه تمّ الاتفاق على العديد من البنود، كما أفيد أنّ كافة الأزمات والصراعات سواء اليمنية أو الليبية أو السودانية تمّ عرضها على اجتماعات المندوبين لبحثها والاشتراك للوصول إلى توافق.

وشهد اجتماع وزراء الخارجية على مستوى القمة، تسليم وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، رئاسة القمة الـ 31 لنظيره وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

على أن يتولى وزراء الخارجية اعتماد مشروع جدول الأعمال وإقرار مشاريع القرارات، قبل عقد جلسة تشاورية هذا الأحد لإعداد القمة وإنجاحها للمّ الشمل العربي وتوحيد الصفوف.