إحالات بـ “الجملة” لقضايا الغش على المحاكم

عقوبات بالحبس والغرامة في حق المترشحين وشركائهم

عالجت المحاكم، في عديد ولايات الوطن، أعدادا كبيرة من قضايا الغش في امتحانات البكالوريا، ونشر للمواضيع على مواقع التواصل، توبع فيها مترشحون وشركاء لهم، أدينوا بالحبس والغرامة.

أدانت، الثلاثاء محكمة مغنية بتلمسان، كل من المدعوة (أ.ل) و (ص.ش) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مع إيداعهما الحبس في الجلسة، ومصادرة وسائل اتصال عن بعد استعملتهما المتهمان في تسريب موضوع امتحان مادة التربية الإسلامية. كما أعلنت محكمة برج بونعامة في تيسمسيلت، متابعة مشتبه فيه قاصر “ل.ي” بجنحة نشر مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا، وأحيل على قاضي الأحداث وبعد سماعه أصدر الأخير أمرا بتسليمه إلى والده.

وفي غرب البلاد دائما؛ قضت، محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف بسنة حبسا نافذا في حق مترشح، ضبط بحوزته هاتف نقال لحظات بعد انطلاق الامتحان بمركز ثانوية علي شاشو، وأمر القاضي ذاته في قضية ثانية بإيداع شابين ضبطا متلبسين بالتواصل مع أحد المترشحين لشهادة البكالوريا داخل مركز الامتحان وهما بصدد إملاء الإجابة عليه.

وفي المسيلة، تلقت الضبطية القضائية في بلعائبة معلومات من المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية بالجزائر، تفيد بأنه أثناء سير امتحان البكالوريا، و بالضبط في مادة اللغة العربية أقدم شخص على نشر الموضوع الخاص بهذه المادة. وجرى توقيف المشتبه فيه، الذي أدين بسنة حسبا نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري. وفي نفس الإطار، أدانت هيئة المحكمة الإبتدائية في سيدي عيسى، متهما بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري، بعد رصد المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة السيبرانية، نشره موضوع امتحان مادة اللغة العربية على تطبيق ايمو. وبعاصمة الولاية، تمت متابعة شاب و فتاة، على خلفية نشر وتسريب مواضيع و أجوبة مادة الرياضيات، وأدين كل منهما بسنة حبسا نافذا و غرامة مالية 100 ألف دينار، وهي العقوبة التي سلطتها محكمة عين الملح، على متهم بنشر وتسريب موضوع العلوم الإسلامية.

وغير بعيد عن المسيلة، أدانت المحكمة الابتدائية بعين وسارة في ولاية الجلفة، الثلاثاء، المترشح ( د. أ.ع.ح) بسنة حبسا نافذ، كما أصدر قاضي الجنح لدى محكمة الجلفة عقوبة سنة حبس نافذ و خمسون ألف دينار غرامة مالية في حق المترشح ( ع ا )، حيث توبع كلاهما بتهمة بتسريب مواضيع و أجوبة الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وفي شرق البلاد أوقف، حراس مركز امتحان شهادة البكالوريا، بمؤسسة عمار لمباركية بباركافورج بباتنة، مترشحة حرة في شعبة آداب وفلسفة، عن تهمة الغش بواسطة وسائل الاتصال عن بعد، أو “البلوتوث”. كما أصدرت محكمة الجنح بخنشلة الثلاثاء، حكما يقضي، بإدانة شاب يبلغ من العمر 31 سنة، بسنتين حبس نافذ وغرامة مالية نافذة مع إيداعه بالمؤسسة العقابية من الجلسة، بعد تورطه في قضية تتعلق بنشر أجوبة موضوع امتحان مادة العلوم التجيربية لشهادة البكالوريا عبر موقع التواصل الاجتماعي.