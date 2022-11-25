إحالة الأساتذة فوق 70 سنة على التقاعد.. الوزارة تعلن عن قرار جديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استثناء الأساتذة الذين يشرفون على طلبة الدكتوراه، من قرار الإحالة إلى التقاعد خلال السنة الجامعية الجارية.

وجاء في مراسلة من الأمين العام للوزارة موجهة لمسؤولي الجامعات: يشرفني أن القرار جاء استجابة لانشغالات طلبة الدكتوراه وضمان مناقشة أطروحاتهم في ظروف مقبولة.

وأوضح: إنّه يمكن للطلبة المقبلين على إيداع ملف المناقشة على مستوى المصالح المختصة من إتمام مناقشة أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم المتقاعدين وذلك قبل نهاية السنة الجامعية 2023/2022.

وأشار: أما في حالة عدم إتمامها في الآجال المحددة فإنّ ملفاتهم تُحال على الهيئات العلمية من أجل إعادة توجيهها إلى مشرفين جدد يكونون في وضعية نشاط دائم.

وأكدت المراسلة على: ضرورة تطبيق أحكام القرار رقم 991 المؤرخ في أول أوت 2022 المنوه به أعلاه لا سيما المادة 30 منه التي تنص على أنّه يجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثًا أو باحثًا دائمًا من المصفَ العالي في الشعبة، وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. يمكن أن يكون المشرف، كذلك في وضعية تعاقد وفقًا للتنظيم المعمول به.

وحسب المصدر ذاته فهذا القرار جاء: بسبب ورود عدد من الاستفسارات المتعلقة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المحالين على التقاعد وإمكانية مواصلتهم مهمة التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه إلى غاية إتمام مناقشة أطروحاتهم.