إحباط إدخال أزيد من قنطارين من المخدرات عبر حدود المغرب

إرهابي يسلم نفسه بإن قزام وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

سلم الإرهابي المسمى (ح.ع) المكنى (معازو) نفسه للسلطات العسكرية بإن قزام، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في الفترة ما بين 22 و28 أفريل الجاري، حسب ما أوردته، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر ذاته، “أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (44) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (2) قنطارين و(35) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (8.14) كيلوغرام من الكوكايين و(1.654.908) قرص مهلوس خلال عمليات عبر النواحي العسكرية”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (692) شخصا وحجزت (27) مركبة و(285) مولد كهربائي و(174) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”، في حين “تم توقيف (15) شخصا آخر وضبط (3) بنادق صيد و(181.440) لتر من الوقود و(25) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (137) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (286) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.