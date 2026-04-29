إرهابي يسلم نفسه بإن قزام وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

إحباط إدخال أزيد من قنطارين من المخدرات عبر حدود المغرب

مروان. أ
إحباط إدخال أزيد من قنطارين من المخدرات عبر حدود المغرب
ح.م

سلم الإرهابي المسمى (ح.ع) المكنى (معازو) نفسه للسلطات العسكرية بإن قزام، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في الفترة ما بين 22 و28 أفريل الجاري، حسب ما أوردته، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.
وأوضح المصدر ذاته، “أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت (44) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (2) قنطارين و(35) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (8.14) كيلوغرام من الكوكايين و(1.654.908) قرص مهلوس خلال عمليات عبر النواحي العسكرية”.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (692) شخصا وحجزت (27) مركبة و(285) مولد كهربائي و(174) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”، في حين “تم توقيف (15) شخصا آخر وضبط (3) بنادق صيد و(181.440) لتر من الوقود و(25) قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة”.

من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (137) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (286) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.

مقالات ذات صلة
حجز قنطار و17كغ من الكيف المعالج بالعاصمة

حجز قنطار و17كغ من الكيف المعالج بالعاصمة

التصلب اللويحي يفتك بالشباب وأطباء يدعون إلى الكشف المبكر

التصلب اللويحي يفتك بالشباب وأطباء يدعون إلى الكشف المبكر

وزير الصحة يستقبل وفدا عن منظمة اليونيسيف

وزير الصحة يستقبل وفدا عن منظمة اليونيسيف

المخططات الأربعة النموذجية للارتقاء بالعاصمة تحت مجهر البرلمان

المخططات الأربعة النموذجية للارتقاء بالعاصمة تحت مجهر البرلمان

مراجعة القانون الأساسي وتعويضات العمل الليلي لموظفي البلديات

مراجعة القانون الأساسي وتعويضات العمل الليلي لموظفي البلديات

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

هذه الخلفيات الاستراتيجية لموقف الجزائر تجاه أحداث مالي

