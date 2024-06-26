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الجزائر

إحباط إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر المغرب

الشروق أونلاين
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إحباط إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف عبر المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن إحباط إدخال أزيد من أربعة قناطير من الكيف والكوكايين عبر الحدود مع المغرب.

وجاء في حصيلة وزارة الدفاع الوطني خلال الأسبوع الأخير، أنّه جرى إحباط محاولات إدخال أربعة قناطير و61 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 406 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و173405 أقراص مهلوسة.

كما أشارت حصيلة وزارة الدفاع الوطني إلى القضاء على إرهابي وتوقيف ثلاثة عناصر داعمة للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمّ أيضاً إيقاف 736 مهاجراً بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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