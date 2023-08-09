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الجزائر

إحباط إدخال 10 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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إحباط إدخال 10 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، في الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أوت الجاري، من إحباط محاولات إدخال 10 قناطير و66 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أنه في إطار “محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 51 تاجر مخدرات واسترجعت مسدسا (1) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و66 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 531435 قرص مهلوس.”

وأضاف البيان “تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة, من كشف وتدمير 19 مخبأ للجماعات الإرهابية تحتوي على متفجرات وأدوات تفجير وأغراض مختلفة, فيما تم توقيف عنصر (1) دعم للجماعات الإرهابية خلال عملية أخرى منفصلة”.

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