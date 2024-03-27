إحباط إدخال 12 قنطاراً من الكيف على حدود المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن إحباط إدخال أزيد من 12 قنطاراً من الكيف خلال الأسبوع الأخير على حدود المغرب.

وجاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، أنّ المفارز المشتركة للجيش الوطني الشعبي، وبالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أحبطت محاولات إدخال 12 قنطاراً و83 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تمّ ضبط 325406 أقراص مهلوسة، كما جرى توقيف 29 تاجر مخدرات.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح وجانت، أوقفت مفارز الجيش 247 شخص وضبطت 24 مركبة و96 مولّداً كهربائياً و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشفٍ عن المعادن بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمّ توقيف 17 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع (كلاشنيكوف) ومسدسين آليين وبندقية صيد و22717 لتر من الوقود و524 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و13 قنطاراً من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 540 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.