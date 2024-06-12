إحباط إدخال 19 قنطارا من الكيف المغربي عبر الحدود

في حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني خلال أسبوع واحد

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، في عمليات منفصلة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 جوان، من إحباط محاولات إدخال أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وتوقيف 123 تاجر مخدرات، فيما تم ضبط 3667300 قرص مهلوس، حسب ما أوردته الأربعاء، حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب، سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. يتعلق الأمر بكل من بوحجر عبد العزيز المدعو أيمن وأولاد البكاي محمد لمين المدعو أبو أحمد وفولاني إبراهيم المدعو أبو أنس والذين كان بحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. كما تم توقيف 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش بكل من “تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإيليزي، 169 شخص وضبطت 26 مركبة و109 مولدات كهربائية و51 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم “توقيف 13 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد و5664 لتر من الوقود و85 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و21 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

من جهة أخرى، “تم توقيف 452 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.