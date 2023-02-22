إحباط إدخال 7 قناطير من الكيف المغربي

موازاة مع توقيف 81 تاجر مخدرات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن إحباط مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، إدخال 7 قناطير من الكيف المغربي، وإيقاف 81 تاجر مخدرات خلال الأسبوع الأخير في أعقاب عدّة عمليات عبر النواحي العسكرية.

وبلغت كميات المخدرات المحجوزة عبر الحدود مع المغرب حسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني، 7 قناطير و41 كيلوغرامًا من الكيف المعالج، فيما ضبطت 299072 قرصًا مهلوسًا.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، بينما تمّ كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع إثر دورية بحث وتمشيط ببومرداس.

وبكل من تمنراست، برج باجي مختار، تندوف، جانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 210 أشخاص وضبطت 42 مركبة، 315 مولدًا كهربائيًا، 50 مطرقة ضغط و15.5 قنطارًا من خليط خام الذهب والحجارة.

وتمكّنت المفارز من ضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تمّ توقيف 42 شخصًا آخر وضبط بندقية نصف آلية، 12 بندقية صيد، 6 مسدسات آلية، 44 قنطارا من مادة التبغ و16371 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة قُدرت بـ79 طنا، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود قُدرت بـ44455 لترا بكل من تمنراست، برج باجي مختار، سوق أهراس، الطارف، تبسة، بينما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 97 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تمّ توقيف 658 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.