إحباط القوات البحرية لـ500 عملية تهريب للبشر و”الحرقة”

12 ميلا بحريا تحت رقابة مشددة... وحرس السواحل بالمرصاد

إخضاع 8400 سفينة للتفتيش وإنقاذ 1026 شخص في عرض البحر

الرقم الأزرق ساهم في إنقاذ الأرواح وإجهاض الإجرام البحري

تمكنت القوات البحرية الجزائرية، في الفترة الممتدة بين أوت 2024 إلى غاية أوت 2025، من إنقاذ 1026 شخص في عرض البحر، فيما أخضعت أزيد من 8 آلاف و400 سفينة لرقابة تفتيشية مشددة للتصدي عبر عمليات مكثفة للتصدي للإجرام البحري، حيث تمكنت في ظرف قياسي من إحباط العديد من محاولات تهريب البشر وإغراق الجزائر بالكوكايين والكيف والمهلوسات.

كشفت حصيلة القوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني عن العمليات النوعية التي نفذها أعوان حرس السواحل في إطار تمشيط مياهنا الإقليمية وتأمين السيادة البحرية الجزائرية عبر 12 ميلا بحريا، والحفاظ على الأملاك العمومية البحرية في مجال الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب البحري، حيث تمكنت القوات البحرية الجزائرية، في الفترة الممتدة بين أوت 2024 إلى غاية أوت 2025، من إنقاذ 1026 شخص في عرض البحر في 219 عملية، كما نفذت 134 عملية إجلاء صحي عن طريق زوارق ومروحيات البحث والإنقاذ، أسفرت عن إجلاء 130 شخص منها 84 رعية أجنبية، استنادا إلى مجلة الجيش في عددها الأخير.

وبالمقابل، تسهر فرق السواحل على مراقبة وتتبع جميع السفن، سواء جزائرية كانت أو أجنبية، حيث يتم مراقبة وتفتيش السفن التجارية، وسفن الصيد وحتى سفن النزهة.

وبلغة الأرقام أحصت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل 338 عملية مراقبة أمنية خلال السداسي الأخير من سنة 2024، تم تنفيذها على متن 320 سفينة تجارية، تحمل رايات دول مختلفة، وذلك على مستوى الواجهة البحرية الوطنية، كما بلغ عدد عمليات التفتيش الأمنية المنفذة على متن سفن من مختلف الأنواع حاملة للراية الوطنية الجزائرية 8429، من بينها 23 تفتيشا على متن 19 سفينة تجارية.

وفيما يتعلق بمحاربة الجريمة المنظمة، قامت عناصر المصلحة بمصادرة كمية من الكوكايين تقدر بـ1.02 كلغ و662 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب 30 ألفا و583 قرصا مهلوسا.

كما ساهم، الرقم الأزرق “1054” الخاص بالمصلحة الوطنية لحرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية بوزارة الدفاع الوطني، بشكل كبير في الكشف عن العديد من العمليات الإجرامية البحرية، خاصة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية من وإلى الجزائر، كما تم إنقاذ الآلاف من “الحراقة” من موت محقق.

وفي إطار مكافحة ظاهرة “الحرقة” عبر البحر، أحبطت الوحدات البحرية العائمة التابعة للقوات البحرية لوزارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر، أزيد من 500 عملية تهريب للبشر والهجرة غير الشرعية، فيما أحبطت ذات المصالح في إطار المراقبة الدائمة لمراكز المراقبة، أكثر من 80 عملية ذات الصلة بالتهريب بشتى أنواعه.

وقد ساهمت أبراج المراقبة البحرية التي تم تنصيبها عبر السواحل الجزائرية من الغزوات غربا مرورا بالوسط إلى القالة شرقا، من حماية المياه الإقليمية، خاصة مع ظهور تهديدات قادمة من البحر، وحسب مصادر “الشروق” فإن النتائج المحققة نتيجة الاعتماد على طاقات بشرية مؤهلة ووسائل حديثة، منها أجهزة اتصالات متطورة، مكنت من إحباط عمليات التهريب أو التسلل أو الهجرة غير الشرعية والإغاثة من خلال توجيه السفن وطائرات التدخل والتصنت وإعادة إرسال إشارات الإغاثة ومراقبة المشارف البحرية ومراقبة المعابر المؤدية للموانئ.