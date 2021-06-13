إحباط ترويج 2000 قرص مهلوس في شوارع قسنطينة

حجز كمية في سوق شعبي وأخرى بسيارة أجرة

أحبطت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في عمليات متفرقة محاولة ترويج أزيد من 2000 قرص مهلوس، وتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و27 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة.

حيث تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع من ضبط جلّ الكمية المحجوزة، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام شخص باقتناء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ليتم الترصد له بالزي المدني من طرف عناصر الشرطة، إلاّ أن المشتبه فيه وبمجرد تفطنه وشعوره بوجود عناصر الأمن، حاول التخلص من كيس كان بحوزته، بين الأحراش ومحاولته الفرار، إلاّ أن عناصر الشرطة الذين كانوا يطوقون المكان تمكنوا من توقيفه، وتحويله إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثالث للتحقيق معه، بعد استرجاع الكيس الذي حاول التخلص والذي كان يحتوي على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

من جهة أخرى، تمكن عناصر تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات من توقيف شخص مشتبه فيه كان يتجول داخل سوق شعبي بوسط المدينة، وبإخضاعه للتفتيش، أين عثر رجال الشرطة بحوزته على ثلاثة أمشاط من المؤثرات العقلية، ليتم تحويله برفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة للتحقيق معه. من جهتهم عناصر الشرطة العاملين على مستوى الحاجز الأمني الثابت بحي بوالصوف، وخلال توقيفهم لسيارة أجرة وإخضاعها للمراقبة، لفت انتباههم أن شخصا كان جالسا في المقعد الأمامي بجانب السائق، يضع كيسا بين قدميه، وبعد تفتيشه عثروا بداخله على كمية من الأدوية والمؤثرات العقلية من مختلف الأنواع ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر مصلحة الأمن الحضري السابع للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده وتقديمه أمام العدالة عن تهمة الممارسة الغير شرعية لمهنة الصحة، وحيازة مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية بغرض البيع والاستهلاك الشخصي.