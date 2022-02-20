إحباط تسويق لحوم ونقانق فاسدة بسوق أهراس

العملية منعت حدوث تسمّمات جماعية

تمكنت فرقة الرقابة التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس من حجز كميات من اللحوم البيضاء مجهولة الهوية ونقانق غير صالحة للاستهلاك، حسب ما علم الأحد من ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تندرج في إطار مراقبة مدى احترام الضوابط المطبقة أثناء نقل المواد الغذائية لاسيما الحساسة منها وذلك على مستوى الحواجز الأمنية المختلفة.

وأشارت ذات المصالح إلى أنه تم التدخل السبت على مستوى مركز المراقبة الثابت للدرك الوطني بحمام تاسة ببلدية الزعرورية من أجل مراقبة مدى احترام المقاييس المعمول بها في حفظ المواد الغذائية أثناء نقلها، حيث تم حجز 125 كلغ من الدجاج لا تحمل بطاقة الوسم و35 كلغ من النقانق كانت موضوعة داخل أكياس بلاستيكية غير غذائية مع عدم احترام شروط الحفظ تحت التبريد.

وقد تمت معاينة هذه الكميات المحجوزة من اللحوم من طرف الطبيب البيطري الذي أثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، حسب ذات المصدر، مضيفا بأنه ونظرا لما تشكله هذه اللحوم من خطر على صحة وسلامة مستهلكيها والتي قد تؤدي إلى حدوث تسممات غذائية جماعية، فقد تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني ببلدية سوق أهراس.

وتم استدعاء المخالفين قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال مع إعداد ملفات للمتابعة القضائية ضدهما كما تمت الإشارة إليه.