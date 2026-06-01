إحباط تمرير أكثر من قنطارين من الكيف المعالج قادمة من المغرب

كانت مموهة داخل مركبة نفعية بولاية خنشلة

نجحت الفرق العملياتية لشرطة خنشلة في إحباط مخطط إجرامي لتمرير قنطارين و42 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب وتوقيف ثلاثة 03 عناصر ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي.

ووفقا لما أفادت به الشرطة الجزائرية اليوم الإثنين، 1 جوان، تم إنجاز العملية على مرحلتين أسفرت عن ضبط 01 قنطار و31 كلغ من الكيف المعالج بإقليم ولاية خنشلة كانت مموهة على متن مركبة نفعية مع وتوقيف شخصين 02 مسبوقين قضائيا.

ليتمكن المحققون بعد تحريات ميدانية دقيقة من تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه بمدينة قسنطينة مع ضبط 111 كلغ من الكيف المعالج بحوزته والتي كانت مخبأة بإحكام على متن المركبة النفعية الثانية.

ليتم بعد ذلك تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.