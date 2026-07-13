إحباط تهريب أكثر من 30 ألف قرص مهلوس بسطيف ووهران

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولتي تهريب منفصلتين للمؤثرات العقلية بسطيف ووهران، أسفرتا عن حجز 30.280 قرصًا مهلوسًا وتوقيف عدد من المتورطين، حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن العملية الأولى نفذتها الفرقة متعددة المهام بالمسيلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي العسكري بالمسيلة التابع للناحية العسكرية الأولى.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 22.380 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء مركبة نفعية، إضافة إلى حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتورطين، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي عملية ثانية، تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب أخرى، حيث تم حجز 7.900 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية وتوقيف ثلاثة أشخاص، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن لمواصلة إجراءات التحقيق.

وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه العمليات تندرج في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لمكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.