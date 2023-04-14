إحباط تهريب قنطارين من الكيف من المغرب نحو الجزائر

أطاح أمن ولاية بشار بشبكة إجرامية منظمة كانت تخطط لتهريب قرابة قنطارين من الكيف المعالج مصدرها المغرب تجاه الجزائر.

حيثيات القضية، حسب بيان صادر عن أمن ولاية بشار، تعود إلى استغلال معلومات من قبل المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار، حول عناصر شبكة اجرامية تتراوح أعمارهم بين 49 و65 سنة، كانت تخطط لتهريب كمية من المخدِّرات قادمة من الحدود الغربية للوطن، حيث مكنت التحريات الدقيقة، من تحديد مكان تواجد الشاحنة التي تنقل البضاعة والعثور على متنها على كمية المخدِرات المقدرة بـ194,6 كلغ من مادة الكيف المعالج، كانت مموَّهة بإحكام بهيكل الشاحنة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـأكثر من 345 مليون سنتيم.

كما كشفت التحريات، يضيف ـ البيان ـ عن إقدام أعضاء الشبكة الإجرامية على استعمال رخص سياقة مزورة في تنقلاتهم، بالإضافة إلى تزوير الهيكل القاعدي للشاحنة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، عن جناية حيازة واستيراد المخدرات والقيام بطريقة غير مشروعة قصد البيع والوضع للبيع والشراء في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.