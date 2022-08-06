إحباط تهريب كمية من الزيت المدعم إلى تونس

تمكنت، مصالح الدرك الوطني في بوقوس الحدودية بولاية الطارف، أمس السبت من إحباط محاولة تهريب كمية من زيت المائدة المدعم من طرف الدولة عبر الحدود إلى تونس، قدّرت بـ625 لتر، أي بمجموع 125 دلو بسعة خمس لترات، وذلك من طرف ثلاثة شباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر، كانوا على متن شاحنة من نوع شانا، حيث جاء التوقيف بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود شاحنة صغيرة مشبوهة من نوع شانا، يقودها ثلاثة شبان، بها كميات من زيت المائدة، ليتم استغلال هذه المعلومات، وبالتنسيق مع شرطة الحدود تم على الفور تشكيل دورية مشتركة، أين تم توقيف الشاحنة وتفتيشها وضبط كمية معتبرة من زيت المائدة، وباتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم لتقديمهم اليوم الأحد إلى العدالة.

وكانت مصادر من الجمارك قد قالت بأن من بين المواد الاستهلاكية، التي صارت تنقل حتى من طرف بعض السياح من الجزائريين ومن التونسيين هي مادة زيت المائدة، التي تعرف نقصا كبيرا في البلد الجار، وغلاء في أسعاره، حيث وصل سعر اللتر الواحد في تونس من زيت المائدة، ما يوازي 400 دج.