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الجزائر

إحباط تهريب نحو 300 كلغ من الكيف المعالج بسطيف وبشار

الشروق أونلاين
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إحباط تهريب نحو 300 كلغ من الكيف المعالج بسطيف وبشار
أرشيف
الكيف المعالج

تمكنت الفرق العملياتية التابعة للمديريتين الجهويتين للجمارك بسطيف وبشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عمليتي تهريب وحجز كمية إجمالية قدرها 299 كلغ و640 غرامًا من الكيف المعالج، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها أن العملية الأولى نفذتها الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة، عقب نشاط ميداني ليلي مشترك، حيث تم إحباط محاولة تهريب 249 كلغ من الكيف المعالج.

وأضاف المصدر ذاته أن الكمية المحجوزة كانت مخبأة داخل مخبأ مهيأ خصيصًا بشاحنة مقطورة مخصصة لجر المركبات، قبل أن يتم توقيفها وإفشال محاولة تهريبها.

وفي العملية الثانية، تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي ومفرزة لحرس الحدود، من ضبط 50 كلغ و640 غرامًا من الكيف المعالج بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار.

وأكدت مصالح الجمارك أن هاتين العمليتين تعكسان نجاعة التنسيق الميداني بين مصالح الجمارك الجزائرية ومختلف الأجهزة الأمنية، في التصدي لجرائم التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وحماية المجتمع.

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