إحباط تهريب 1075 قنطار من الفرينة المدعمة

في نشاط عملياتي نوعي للجمارك وأفراد الجيش

تمكن أعوان الجمارك في إطار عملية بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بعين قزام من إحباط عملية تهريب أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة، حس بما أكدته الاثنين المديرية العامة للجمارك.

وجاء في بيان لمصالحها أنه في نشاط عملياتي نوعي تم تنفيذه بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، الواقعة ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من إحباط عملية تهريب أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية المدعمة تمثلت في 4300 كيس من الفرينة بوزن إجمالي قدره 107,5 طن، 260 كيس و1700 رزمة من السكر بوزن إجمالي قدره 23,5 طن، 1680 صفيحة من زيت المائدة بكمية إجمالية قدرها 8400 لتر، و300 كرتون من العجائن بوزن إجمالي قدره 3000 كلغ.

وسمحت العملية ذاتها بحجز وسائل النقل المستعملة في تهريب البضاعة المحجوزة والمتمثلة في ثلاثة جرارات طريقية، وثلاث مقطورات وشاحنة، مع توقيف تسعة أشخاص وفق المصدر ذاته، مبرزا ان العملية تكرس “التجند الدائم لأعوان الجمارك الجزائرية في ممارسة مهامهم المتعلقة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله، كما تعكس التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في تنفيذ مساعي السلطات العمومية، الرامية لمحاربة المضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، في سبيل ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية وكذا الحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية”.