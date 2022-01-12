إحباط ما يقارب 500 محاولة حرقة خلال أسبوع

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي محاولات هجرة غير شرعية لـ474 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 11 جانفي 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوضح البيان أنه “في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (26) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (13) مخبأ للجماعات الإرهابية و(03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى والبويرة”.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (19) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(23) قنطار و(31) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (40) تاجر مخدرات آخرين وضبط (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى (136) كيلوغرام من الكيف المعالج وكذا (96352) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (376) شخصا وضبطت (45) مركبة و(359) مولدا كهربائيا و(192) مطرقة ضغط و(07) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و(102) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى (105) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، في حين تم ضبط (20) بندقية صيد ومسدسين (02) آليين وكمية من الخراطيش و(80) قنطار من مادة التبغ و(14680) وحدة من مختلف المشروبات بكل من أدرار وورقلة وجانت والوادي وبسكرة والأغواط وباتنة وتبسة وخنشلة وسطيف. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (43276) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (474) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (96) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وتلمسان وعين الصفراء والوادي وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف.