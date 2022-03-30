إحباط محاولات إدخال أزيد من 28 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أحبط عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، محاولات إدخال أزيد من 28 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (11) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (16) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (28) قنطار و(67) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (55) تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(91) كيلوغرام من الكيف المعالج و(38773) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (405) شخصا وضبطت (18) مركبة و(191) مولدا كهربائيا و(115) مطرقة ضغط و(11) طن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (16) شخصا آخر بحوزتهم (10) بنادق صيد و(1113) خرطوشة، ومسدسين (02) آليين، بالإضافة إلى (24980) علبة سجائر و(15) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من إن أميناس والوادي وأم البواقي وباتنة والجلفة والمسيلة.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (14836) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، فيما تم توقيف (165) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وورڤلة.