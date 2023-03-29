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الجزائر

إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود المغربية

الشروق أونلاين
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إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود المغربية
ح.م

تم خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة والتصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 41 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 18 قنطار و76 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 63730 قرص مهلوس.

في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على5 قنابل، خلال عملية بحث وتمشيط بتيزي وزو.
وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 87 شخصا وضبطت 33 مركبة و84 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وجهازي  كشف عن المعادن و2 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 18 شخصا آخر وضبط بندقيتي  صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ367 طن وكذا 17قنطار من مادة التبغ و72000 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 147485 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 177 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 928 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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