إحباط محاولات إدخال 10 قناطير من المخدرات عبر الحدود المغربية

أحبط عناصر الجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، محاولات إدخال 10 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود المغربية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 22 إلى 28 فيفري 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 65 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 10 قناطير و31 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 267141 قرص مهلوس و523 غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 859 شخصا وضبطت 43 مركبة و145 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط و(61,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وضبط 7 بنادق صيد و40 قنطار من مادة التبغ و4107 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ111 طن.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 52558 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 488 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.