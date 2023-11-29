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الجزائر

إحباط محاولات إدخال 14 قنطار من الكيف عبر الحدود مع المغرب

الشروق أونلاين
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إحباط محاولات إدخال 14 قنطار من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن محاولات إدخال 14 قنطار من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 نوفمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 14 قنطار و11 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 125884 قرص مهلوس.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المدعو “أكادي الصديق”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

العملية أفضت إلى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وماسورة رشاش عيار 14.5 ملم مع لواحقه و132 قذيفة ومفجر خاصة بالهاون عيار 60 ملم و4 قذائف صاروخيةRPG2 ، بالإضافة إلى 3002 طلقة نارية من مختلف العيارات و7مخازن ذخيرة و منظار ميداني.

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 191 شخصا وضبطت 22 مركبة و130 مولدا كهربائيا و70 مطرقة ضغط و16 جهاز للكشف عن المعادن و17 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

إلى جانب ذلك تم توقيف 40 شخصا وضبط 25 بندقية صيد و56040 لتر من الوقود و19 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و75 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان وزارة الدفاع تم توقيف 109 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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