إحباط محاولات إدخال 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية، إلى جانب توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وتبعا للحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 أفريل الجاري، أوقفت مفارز للجيش 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،تم بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، توقيف 36 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و32 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

فيما تم ضبط 42,36 كيلوغرام من الكوكايين و1.039.195 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. يضيف المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أعلنت ذات المصالح عن توقيف 422 شخص وحجزت 40 مركبة و298 مولد كهربائي و229 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام.

الحصيلة أسفرت كذلك عن توقيف 18 شخص آخر وضبط مسدس رشاش ومسدسين آليين وبندقية صيد و20.115 لتر من الوقود و70 قنطار من مادة التبغ و8 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أنقذ حرّاس السواحل 121 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مع توقيف 749 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني