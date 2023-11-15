إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

أوقفت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (93) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و44 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارةالدفاع الوطني، أنه خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 نوفمبر 2023، تم تنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني:

وتابع البيان “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (93) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (07) قناطير و(44) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

“وفي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

“كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (125) شخصا وضبطت (33) مركبة و(91) مولدا كهربائيا و(55) مطرقة ضغط و(244) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (38) شخصا آخر وضبط (26) بندقية صيد و(37266) لتر من الوقود و(33,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(30) قنطار من مادة التبغ و(20950) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.”

من جهة أخرى،”أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (214) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (326) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.”