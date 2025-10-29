-- -- -- / -- -- --
الجزائر

إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

الشروق أونلاين
إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

كشفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وإحباط محاولات إدخال أزيد من 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان للوزارة الوصية، فقد أسفرت الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر، عن توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7.21 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 155.978 قرص مهلوس.

الحصيلة أكدت كذلك توقيف 204 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي وضبط 52 مركبة و208 مولدا كهربائيا و144 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى، مكنت العمليات من توقيف 12 شخصا آخر وضبط 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة و10 بنادق صيد و47.778 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 14 قنطار من مادة التبغ و44 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أنقذ حراس السواحل 175 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 478 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

ارتفاع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي بـ4 بالمئة

النباتات العطرية.. ثروة طبيعية بين الفرص والتحديات

أسعار الذهب

تفعيل أول طاولة تشريح جزائرية الصنع لفائدة العلوم الطبية

السودان

