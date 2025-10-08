-- -- -- / -- -- --
إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف و2 كلغ من الكوكايين

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إحباط محاولات إدخال 7 قناطير من الكيف وكيلوغرامين من الكوكايين، وذلك عبر الحدود المغربية.

 وحسب الحصيلة العملياتية للجيش خلال الفترة الممتدة من الـ1 إلى الـ7 أكتوبر 2025، تم توقيف 53 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7 قناطير و86 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إضافة إلى ضبط كيلوغرامين من مادة الكوكايين و600.232 قرص مهلوس.

وفي مجال مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي المسمى طالبي محمد المكنى “خبيب” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته بندقية نصف آلية تكرارية وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن قزام وإليزي، 209 شخصا وضبط 34 مركبة و96 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى، تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي و بندقية نصف آلية و19 بندقية صيد، بالإضافة إلى 18.525 لتر من الوقود و80 قنطار من مادة التبغ و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 102 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 334مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب

