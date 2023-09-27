إحباط محاولات إدخال 8 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 55 تاجر مخدرات وكذا محاولات إدخال 8 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وفي هذا الإطار التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 55 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و74 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 2,6 كيلوغرام من مادة الكوكايين و170174قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وإن ﭭزام وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت، أوقفت مفارز للجيش 320 شخصا وضبطت 12 مركبة و336 مولدا كهربائيا و217 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 25 شخصا آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و27 بندقية صيد و170 قنطار من مادة التبغ و336851 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ32582 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 562 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.