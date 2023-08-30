إحباط محاولات إدخال 8 قناطير من الكيف من المغرب (صور)

أحبطت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، محاولات إدخال 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، في الفترة من 23 إلى 29 أوت.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن “مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و9 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب”.

وأضاف البيان أنه تمّ ضبط 336075 قرص مهلوس، ويدخل ذلك ضمن “إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات”.

كشف وتدمير مخبأ يحتوي على 20 قذيفة مضادة للدبابات..

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير مخبأ يحتوي على 20 قذيفة مضادة للدبابات، حسب الحصيلة نفسها.

بالإضافة إلى “12 قنبلة يدوية تقليدية الصنع، وكمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى، كما تم توقيف عنصري 2 دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة”.

توقيف 119 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة..

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، حيث تم إنقاذ 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مع توقيف 119 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وبكل من تمنراست وإن قزام وبرج باجي مختار، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 506 شخصا وضبطت 23 مركبة و133 مولدًا كهربائيا و82 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و65 طن من خليط خام الذهب والحجارة”.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف البيان.

في حين تم توقيف 19 شخصا آخرين وضبط 16 بندقية صيد ومسدس آلي و2070 خرطوشة بالإضافة إلى 3.62 قنطار من مادة التبغ و23.12 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، من خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك “محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 61355 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف والوادي”.