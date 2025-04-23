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الجزائر
مع توقيف 38 تاجر مخدرات

إحباط محاولات تهريب أزيد من 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

محمد فاسي
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إحباط محاولات تهريب أزيد من 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب
وزارة الدفاع الوطني
جانب من العمليات

كشفت وزارة الدفاع الوطني، في حصيلتها الأسبوعية الممتدة من 17 إلى 22 أفريل 2025، عن تحقيق نتائج ميدانية هامة في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال عمليات نوعية نفذتها مفارز الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف النواحي العسكرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية السادسة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضبط قاذفين صاروخيين من نوع RPG-7، بالإضافة إلى أربع مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف. كما أوقفت مفارز أخرى 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأما في مجال محاربة الجريمة المنظمة، فقد أسفرت عمليات مشتركة للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن عن توقيف 38 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات تهريب 9 قناطير و57 كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية مع المغرب، بالإضافة إلى حجز 310.506 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب، تم توقيف 254 شخصًا، وضُبطت بحوزتهم 33 مركبة، 141 مولدًا كهربائيًا، 102 مطرقة ضغط، و7 أجهزة كشف عن المعادن، إضافة إلى كميات من خليط خام الذهب ومعدات التفجير.

وتم خلال نفس الفترة توقيف 13 شخصًا آخر، وحجز 3 مسدسات آلية، 17 بندقية صيد، و22.830 لترًا من الوقود المُهرب في عمليات متفرقة.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، تمكنت مفارز الجيش من توقيف 2035 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، عبر عمليات تم تنفيذها في مناطق متعددة من الوطن.

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