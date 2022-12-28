إحباط محاولات “حرقة” لأكثر من 250 شخصا خلال أسبوع واحد

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، محاولات “حرقة” لأكثر من 250 شخصا.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 259 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 90 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 33 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 05 قناطر و31 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 342 غرام من مادة الكوكايين و162972 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش، 324 شخصا وضبطت 15 مركبة و143 مولدا كهربائيا و64 مطرقة ضغط و9 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 5 أشخاص وضبط 4 مسدسات آلية و مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و(06) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 23 طن وكذا 205000 علبة من مادة التبغ و3080 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 28112 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.