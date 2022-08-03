إحباط محاولات “حرقة” لحوالي 150 شخصا خلال الأسبوع الفارط

أحبط حراس السواحل خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية محاولات هجرة شرعية لحوالي 150 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 02 أوت 2022، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية تم على إثرها انقاذ 147 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 129 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 27 تاجر مخدرات آخر وضبط 72448 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 28 شخصا وضبطت بندقية رشاشة FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و17 مركبة و103 مولدا كهربائيا و74 مطرقة ضغط و30 طن من خليط خام الذهب والحجارة وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف 8 أشخاص وضبط 6 بنادق صيد و34900 علبة من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 23 طن، وهذا بكل من تبسة وسطيف والوادي وتيارت وإن ڤزام والمسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 34308 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي.